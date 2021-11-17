В Польше стартует турнир по фигурному катанию серии ISU Challenger Кубок Варшавы. Соревнования будут проходить в период с 18 по 20 ноября, ознакомиться с расписанием можно на NVSport.ru.

В первый соревновательный день, 18 ноября, с короткими программами выступят женщины, мужчины и спортивные пары.

На следующий день мужчины и пары представят произвольные программы, а также состоится ритмический танец.

В субботу, в заключительный день соревнований, пройдут произвольные программы у танцоров и женщин-одиночниц.

Напомним, что Россию на турнире будут представлять Майя Хромых, Алексей Ерохов, Пётр Гуменник, Илья Яблоков (все — одиночное катание), Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Алина Пепелева/Роман Плешков (все — парное катание), Диана Дэвис/Глеб Смолкин и Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (оба дуэта — танцы на льду).