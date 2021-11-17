В Польше стартует Кубок Варшавы по фигурному катанию, входящий в серию ISU Challenger. Сегодня, 18 ноября, состоится короткая программа у женщин, начало запланировано на 13:45 по московскому времени.

От России выступит одна спортсменка — Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе. В число её соперниц войдут Анастасия Шаботова, представляющая Украину, и Екатерина Куракова, выступающая за Польшу. Раньше обе спортсменки катались под российским флагом.

Также на льду появятся Габриэль Дэйлман (Канада), Линдси Торнгрен (США) и Алина Урушадзе (Грузия).

Также сегодня состоится короткая программа у мужчин и спортивных пар. Медали в женском катании будут разыграны в заключительный день турнира — 20 ноября.