Руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин заявил, что во время финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге в мае 2022 года будут действовать паспорта болельщиков (Fan ID).

Пока неизвестны все рабочие моменты данной системы, но ожидается, что подробности скоро появятся.

«Сейчас идет отработка деталей. Мы в ближайшее время поймем, в каком именно виде она будет использоваться. Но точно это станет большим подспорьем, потому что к нам прибывает достаточно большое количество болельщиков из-за рубежа», — цитирует Сорокина ТАСС.

Руководитель добавил, что при покупке билетов у болельщиков двух клубов-финалистов будет приоритет.

Ранее система Fan ID использовалась на Кубке Конфедераций в 2017 года, чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы, который состоялся прошедшим летом.