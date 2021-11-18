В четверг, 18 ноября, состоится короткая программа мужчин в рамках Кубка Варшавы, стартующего в Польше.

На турнире, входящем в серию ISU Challenger, выступят три россиянина: Алексей Ерохов, Петр Гуменник и Илья Яблоков. Соревнования стартуют в 21:00 по московскому времени.

Также на лед выйдут американец Винсент Чжоу, японец Сота Ямамото, итальянец Даниэль Грассль и канадец Стивен Гоголев.

Розыгрыш медалей в мужском катании состоится завтра, 19 ноября, и начнется в 17:30 по московскому времени. Сегодня с короткими программами также выступят спортивные пары и женщины-одиночницы. Турнир продлится до 20 ноября.