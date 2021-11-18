Сегодня, 18 ноября, российский теннисист Даниил Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером в заключительном матче группового этапа на Итоговом чемпионате АТР в Турине (Италия).

Матч запланирован на 23:00 по московскому времени.

Вторая ракетка мира уже досрочно попала в полуфинал турнира после победы над немцем Александром Зверевым. Однако завершит групповой этап игрой с Синнером. Встреча станет третьей для Медведева на этих соревнованиях. Еще раньше он одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем в стартовом матче.

Итальянец Синнер заменил на турнире соотечественника Берреттини. Тот снялся с соревнований из-за травмы мышц живота. У нового участника в копилке уже есть победа над Хуркачем в своем единственном матче в Турине.

Напомним, что действующим чемпионом соревнований является Медведев. В этом году призовой фонд составит 7 250 000 долларов.