Отец жены форварда «Фиорентины» Александра Кокорина Руслан Валитов поучаствовал в драке в Подмосковье. Известно, что он напал на бизнесмена Льва Матвеева.

Валитов угрожал председателю совета директоров IT-компании SearchInform в коттеджном поселке «Никологорское», сообщает Москва.ру со ссылкой на Mash. Сначала между ними завязался разговор на повышенных тонах, а потом тесть Кокорина инициировал драку.

Источник информирует, что после нападения Валитова на автомобиле остались вмятина и сломанное зеркало. Потерпевший заявляет о наркотическом состоянии нападавшего.

Ранее сам Александр Кокорин к лишению свободы из-за участия в драке в московском кафе. С 2014 года футболист состоит в отношениях с Дарьей Валитовой. В 2017-м у пары родился сын Майкл.