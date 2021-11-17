Игра между СКА и «Локомотивом» состоится в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца», начало матча назначено на 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна на официальном сайте СКА с 19:15 по ссылке здесь.

Петербургский клуб проведет свой первую встречу после пауз на Еврохоккейтур. Подопечные Валерия Брагина пока идут на втором месте в Западной конференции с 39 очками за 27 игр. Они упустили лидерство и отстают от «Йокерита». Петербуржцы ранее отметились серией поражений: с «Металлургом» (2:3 Б), «Спартаком» (1:2 ОТ) и ЦСКА (0:4).

«Локомотив» идет на шестом месте в той же конференции. Команда из Ярославля набрала 33 очка в 28 играх текущего сезона.