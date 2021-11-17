Петербургский «Зенит» на своем поле примет «Нижний Новгород» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить на стадионе «Газпром-Арена» в пятницу, 19 ноября, начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

На данный момент сине-бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 30 очков после 14 туров. «Нижний Новгород», возглавляемый экс-футболистом «Зенита» Александром Кержаковым, идет на 13-й строчке с 14 баллами.

Отметим, что за «Зенит» сейчас выступает голкипер Михаил Кержаков — младший брат Александра. В преддверии встречи он опубликовал шуточный пост в «Инстаграме», где обратился к брату со словами: «Тащил, тащу и буду тащить». Таким образом он напомнил о девизе Александра «Бил, бью и буду бить», который был актуален во время его игровой карьеры.

На данный момент неизвестно, кто из игроков «Зенита» не сможет принять участие в предстоящей встрече. Ранее мышечные повреждения были у Далера Кузяева и Дугласа Сантоса, также до сих пор не до конца восстановился Магомед Оздоев. Сегодня Сергей Семак сообщил, что все игроки, выступавшие в ноябре за сборную России, вернулись к тренировкам.