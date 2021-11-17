Российский теннисист Андрей Рублёв начал матч против первой ракетки мира серба Новака Джоковича на Итоговом турнире АТР. Турнир проходит в Турине (Италия), спортсмены вышли на корт в 16:00 по московскому времени.

Посмотреть встречу можно на телеканале Eurosport.

На данный момент в активе обоих спортсменов по одной победе. Рублев в первом туре группового этапа одолел грека Стефаноса Циципаса, а Джокович оказался сильнее норвежца Каспера Рууда.

Стоит отметить, что в составе группы произошла замена: сегодня из-за травмы снялся Циципас, вместо него приглашен Кэмерон Норри. Таким образом, именно Норри станет следующим соперником Джоковича, а Рублев сыграет с норвежцем Каспером Руудом.