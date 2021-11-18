Сегодня, 18 ноября, в очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет всего три матча.

Вечер на льду откроет матч рижского «Динамо» против казанского «Ак Барса». Встреча в Латвии начнется в 18:00 по московскому времени. В последних пяти играх хозяева одержали только две победы, их соперники на одну больше.

Матчи «Спартак» — «Барыс» и «Витязь» — «Салават Юлаев» стартуют одновременно, в 19:30 по московскому времени.

В последний раз команда из Москвы встречалась с клубом из Казахстана на выезде 11 сентября 2021 года. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. За всю историю лиги команды провели 25 очных встреч.

Матч «Витязь» — «Салават Юлаев» пройдет в Подольске. У хозяев накопилась серия из трех поражений в последних играх. Их соперник держится в топ-3 Восточной конференции и не собирается упускать очки.