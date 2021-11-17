«Фиорентина» близка к расторжению контракта с нападающим Александром Кокориным, утверждает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, флорентийский клуб планирует взять в аренду у «Ромы» нападающего Борху Майораля. После этого россиянину попробуют подыскать новый клуб или расторгнуть соглашение.

При этом спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде опроверг данные об уходе Кокорина. «Это неправда», — приводит Sport24 слова Праде.

30-летний Кокорин провёл в нынешнем сезоне три неполных матча за «Фиорентину», проведя в общей сложности 27 минут, получил жёлтую карточку и не отметился результативными действиями. Последние игры форвард пропустил из-за мышечной травмы.