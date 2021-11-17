Сборная Аргентины обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата мира-2022. В матче 14-го тура подопечные Лионеля Скалони сыграли дома вничью с Бразилией — 0:0. В составе аргентинцев первый тайм отыграл экс-хавбек «Зенита» Леандро Паредес.

На счету Аргентины стало 29 очков в 13 играх (8 побед, 5 ничьих и ни одного поражения), она второй после Бразилии пробилась на ЧМ в Катар от Южной Америки. Бразильцы также продлили беспроигрышную серию: на их счету 11 побед и 2 ничьи в 13 играх (35 очков).

Остальным южноамериканским сборным осталось провести в отборе по четыре матча. В финальную стадию пробьются четыре первых места, пятое сыграет в межконтинентальных «стыках».