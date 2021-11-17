Утром 17 ноября состоялись последние в 2021 году матчи отборочного турнира чемпионата мира в Катаре. Теперь игры квалификации в пяти конфедерациях возобновятся уже в 2022-м.

NVsport рассказывает о командах, которые уже пробились в финальную стадию турнира, и о тех, кто ещё сохраняет шансы на продолжение борьбы.

ЕВРОПА

Вышли: Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия, Германия

Данные команды выиграли свои отборочные группы и с первых мест напрямую вышли на турнир.

Ещё могут выйти: Португалия, Швеция, Италия, Украина, Уэльс, Шотландия, Турция, Россия, Польша, Северная Македония, Австрия, Чехия

Десять вторых мест в группе, а также две лучшие команды по итогам Лиги наций (из занявших в отборе ниже второго места) разыграют ещё три путёвки. 12 команд поделят на три квартета, где будут разыграны одноматчевые полуфиналы (24-25 марта) и финалы (28-29 марта). Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция и Уэльс будут «сеяными» и примут соперников в полуфинале на своих полях.

АЗИЯ

Вышли: Катар

Катар – хозяин чемпионата мира-2022. Впервые в истории турнир пройдёт на Ближнем Востоке и впервые состоится не в летнее время. Матчи пройдут с 21 ноября по 18 декабря

Ещё могут выйти: Иран, Южная Корея, ОАЭ, Ливан, Ирак, Сирия, Саудовская Аравия, Япония, Австралия, Оман, Китай, Вьетнам

12 сборных поделены на две группы по шесть команд. По итогам двухкругового турнира два первых места в каждой группе пробьются на ЧМ-2022. Третьи места проведут между собой два матча, победитель которых выйдет в межконтинентальную квалификацию.

АФРИКА

Вышли: —

Ещё могут выйти: Алжир, Камерун, ДР Конго, Египет, Гана, Мали, Марокко, Нигерия, Сенегал, Тунис

На втором этапе определились десять победителей групп. Они поделятся на пять пар и определят участников ЧМ-2022 по итогам двухматчевых противостояний в марте 2022 года.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Вышли: Бразилия, Аргентина

Ещё могут выйти: Эквадор, Колумбия, Перу, Чили, Уругвай, Боливия, Парагвай, Венесуэла

КОНМЕБОЛ проводит отборочный цикл по традиционной схеме – с одной сводной таблицей и двухкруговым турниром. После 14 туров недосягаемыми для соперников стали Бразилия и Аргентина. Всего в южноамериканской квалификации разыгрываются четыре прямых путёвки. Пятое место попадёт в межконтинентальный плей-офф. Идущий третьим Эквадор существенно оторвался от преследователей, а места с третьего по девятое сохраняют нормальные шансы как минимум на «стыки». Венесуэла сохраняет математическую возможность на попадание в плей-офф, однако де-факто уже не сможет побороться за путёвку в Катар.

КОНКАКАФ

Вышли: —

Ещё могут выйти: Канада, США, Мексика, Панама, Коста-Рика, Ямайка, Сальвадор, Гондурас

На третьем этапе восемь команд проводят двухкруговой турнир в одной группе. Первые три места получат прямые путёвки на ЧМ-2022, четвёртая строчка поборется в межконтинентальных «стыках». Математически шансы на выход сохраняют все восемь команд, но де-факто Канада, США, Мексика и Панама оторвались от преследователей достаточно далеко, и побороться с ними может только Коста-Рика.

ОКЕАНИЯ

Вышли: —

Ещё могут выйти: Новая Зеландия, Соломоновы острова, Новая Каледония, Таити, Фиджи, Вануату, Папуа-Новая Гвинея, Американское Самоа, Самоа, Тонга, Острова Кука

Из-за пандемии коронавируса отбор в Океании до сих пор не стартовал. По последним данным матчи должны пройти в марте 2022 года. Формат турнира и полный список участников пока не утверждён. Теоретически в отборе планируют участвовать все 11 команд, но некоторые из них могут отказаться.

Победитель отбора в Океании получит право участвовать в межконтинентальных «стыках», намеченных на июнь 2022 года.