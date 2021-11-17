Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев намекнул на скорое возвращение на поле после травмы. 29-летний хавбек получил повреждение колена ещё 24 июля в начале матча 1-го тура чемпионата России по футболу против «Химок» (3:1). Игрок сборной России был заменён уже на восьмой минуте и с тех пор на поле не появлялся.

В Инстаграме Оздоев выложил фото с тренировки и подписал его: «На месте».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Оздоев вернётся в состав команды после ноябрьских матчей сборных.

Помимо игры с «Химками», Оздоев в этом сезоне также отыграл 90 минут в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0). В прошлом сезоне на его счету 35 матчей и 1 гол во всех турнирах. Также он отыграл 35 матчей и забил 4 мяча за сборную России.