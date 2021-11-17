Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл россиянина Андрея Рублёва в матче группового раунда Итогового турнира ATP. Счёт по сетам — 6:3, 6:2 в пользу Джоковича.

Матч длился 1 час 9 минут. Джокович проиграл уже первую свою подачу, однако в следующем розыгрыше тут же отыгрался и всего сделал по два брейка в каждом сете. Рублёв больше не смог выиграть подачи серба. Также Джоковичу удалось сделать 14 эйсов против шести у соперника и ни разу не допустить двойную ошибку. У Рублёва была зафиксирована одна двойная.

В первом туре группового раунда турнира Рублёв в двух сетах обыграл Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4). Джокович одолел Каспера Рууда (7:6 (7:4), 6:2).

В заключительном туре Рублёв сыграет 19 ноября с Руудом, Джокович в тот же день должен был играть с Циципасом, но грек снялся с турнира из-за травмы, его заменил Кэмерон Норри из Великобритании.

В другой группе Даниил Медведев выиграл два матча из двух и досрочно обеспечил себе выход в 1/2 финала, как и Джокович.