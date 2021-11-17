Призёр Олимпийских игр-2002, хореограф Илья Авербух назвал Камилу Валиеву лидером женского фигурного катания в этом сезоне. 15-летняя фигуристка дебютировала в международных турнирах для взрослых в этом сезоне и на данный момент успела выиграть челленджер в Финляндии и этап «Гран-при» в Канаде.

«Камила Валиева абсолютно недосягаема. Если она катается чисто, то конкурировать с ней практически невозможно никому, — цитирует Sport24 Авербуха. — Не думаю, что я здесь кому-то открываю какой-то секрет. Камила Валиева может проиграть только Камиле Валиевой».

Говоря о трёх путёвках на Олимпиаду, Авербух отметил, что помимо Валиевой за путёвку на Игры в Пекин поборются Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Майя Хромых.