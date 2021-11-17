Призёр Олимпийских игр-2002, хореограф Илья Авербух дал совет фигуристке Дарье Усачёвой после её травмы. 15-летняя россиянка должна была участвовать на этапе «Гран-при» в Японии, но получила отрыв связки мыщцы во время раскатки и снялась с турнира.

«Могу только пожелать Дашеньке как можно быстрее вернуться в строй, поддержать ее. Ну и понимать, что Даша Усачева, бесспорно, талантливейшая девочка, и сейчас для нее самое важное — это поправиться, — цитирует Sport24 Авербуха. — И может быть даже не гнаться к чемпионату России. Сейчас, думаю, не нужны никакие истерики, не надо ее гнать сейчас куда-то. Ей надо дать спокойно набрать ту форму, которая есть».