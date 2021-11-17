Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала о том, как разозлилась из-за новой стрижки своего подопечного Марка Кондратюка.

«За день до отъезда с Кондратюком в Оберстдорф захожу с магнитофончиком на лёд, как обычно. И вижу Марка со стрижкой Тараса Бульбы. Подстригся, так сказать, перед вылетом, — цитирует RT Соколовскую. — А у нас в Оберстдорфе, считай, первый выход в люди, «Иисуса Христа» катать».

По словам Соколовской, она начала кидать на лёд предметы, увидев имидж фигуриста.

«У меня истерика, ору, не могу остановиться. Швырнула магнитофон на лёд, тот вдребезги… Потом я заплакала, Бутиков меня успокаивал. Хотя, если честно, когда расколотила магнитофон, стало полегче», — добавила тренер.

По словам Соколовской, после её срыва фигуристам удалось провести удачную тренировку и чисто исполнить свои программы.