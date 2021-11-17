Российские фигуристы Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и Евгений Семененко намерены выступить на российском этапе «Гран-при», который пройдёт в конце ноября в Сочи, собщает «Матч ТВ».

Ранее Туктамышева, Коляда и Глеб Лутфуллин снялись с челленджера Cup of Austria (11-14 ноября). Все они ощутили недомогание, в прессе ходили разговоры о коронавирусе, но данные не были подтверждены.

Сегодня все трое, а также Евгений Семененко и Андрей Лазукин провели разминку и тренировку в ледовом дворце «Юбилейный».

Этап «Гран-при» в Сочи пройдёт с 26 по 28 ноября.