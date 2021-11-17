В Санкт-Петербурге стартовал матч группового раунда Евролиги между «Зенитом» и берлинской «Альбой». Игра проходит на «Сибур Арене».

«Зенит» после девяти матчей занимает шестое место в таблице регулярного чемпионата главного еврокубкового турнира. На счету сине-бело-голубых шесть побед и три поражения.

«Зенит» обыграл УНИКС (70:69), «Жальгирис» (70:64), «Баварию» (79:71), «Басконию» (83:54), «Эфес» (90:79) и «Олимпиакос» (84:78). Уступили петербуржцы ЦСКА (67:77), «Барселоне» (58:84) и «Реалу» (68:75).

«Альба», напротив, выиграла три матча и проиграла шесть.