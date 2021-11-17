Пара из Московской области Арина Ушакова и Максим Некрасов выиграли ритм-танец на этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Перми. По итогам проката дуэт получил 71,93 балла (39,38 за технику и 32,55 за компоненты).

Вторыми стали также представители Московской области Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов — 65,15. Тройку замкнули Влада Павленина и Александр Алексанян из Москвы и Свердловской области — 59,82.

Ниже расположились Софья Карташова/Илья Карпов (Свердловская область, 56,21), Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев (Нижегородская область, 53,35), Александра Трухина/Иван Капустин (Кировская область, 44,27) и Ольга Воронина/Алексей Иванов (42,09).

В состязаниях юниоров ритм-танец выиграли Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (69,85), в тройку входят Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол (68,90) и София Качушкина/Олег Муратов (62,74).

Произвольные танцы юниоры и взрослые покажут завтра, 18 ноября.