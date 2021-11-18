Сегодня, 18 ноября, состоится второй соревновательный день Кубка России по фигурному катанию. В борьбу вступят одиночники у мужчин и женщин, кроме того, завершат выступления произвольными прокатами танцевальные дуэты.

Первыми на лёд выйдут юниорские танцевальные дуэты. Их произвольные танцы стартуют в 11:45 по московскому времени. Ритм-танец выиграли Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (69,85), в тройку входят Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол (68,90) и София Качушкина/Олег Муратов (62,74).

В 14:25 стартует произвольный танец у взрослых. После ритм-танца лидируют Арина Ушакова и Максим Некрасов с результатом 71,93. В топ-3 входят Елизавета Пасечник/Дмитрий Блинов (65,15) и Влада Павленина/Александр Алексанян (59,82).

В 15:40 начнутся короткие программы у женщин. В число участниц этапа входят Ксения Гущина, Дарья Лопандина, Софья Самодурова, Елизавета Шорохова, Лиана Галяува, Софья Чаплыгина, Мария Гречихина, София Сарновская, Ксения Окладникова, Дарья Третьякова, Валерия Шульская, Виолетта Филонец, Аделия Петросян, Яна Ливенцева, Софья Муравьёва.

В 18:00 на лёд выйдут мужчины. На этап заявлены Иван Соболев, Матвей Гилёв, Матвей Ветлугин, Даниил Буташнов, Андрей Мухортов, Владимир Ощепков, Роман Атояр, Артём Ковалёв.