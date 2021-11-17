Конгресс Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает официальный сайт организации.

Решение было принято на заседании конгресса 17 ноября. Совет World Athletics ранее рекомендовал продлить отстранение ВФЛА до выполнения условий по восстановлению, и конгресс согласился с рекомендацией.

ВФЛА лишена членства в World Athletics с 2015 года на основании отчёта комиссии Дика Паунда о допинге в российской лёгкой атлетике. Из-за санкций российские спортсмены с 2017 года вынуждены выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом и подавать заявки на индивидуальные допуски к соревнованиям.

Для восстановления членства ВФЛА должна выполнить требования «дорожной карты», одобренные в марте этого года.