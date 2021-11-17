Глава рабочей группы Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Руне Андерсен объяснил, почему конгресс организации решил продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Российская организация исключена из World Athletics с 2015 года.

В отчёте Андерсена, опубликованном на сайте организации, отмечается, что ВФЛА стабильно двигается к выполнению всех условий «дорожной карты по восстановлению» и все ключевые этапы уже пройдены. Однако, по мнению комиссии, в российской лёгкой атлетике всё ещё работают люди, которые не приняли новую культуру нулевой терпимости к допингу, и ВФЛА ещё нужно много сделать, чтобы они не оказывали влияния на её работу.

Также в отчете отмечается обеспокоенность статусом Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое снова было ограничено в правах и должно выполнить критерии по восстановлению до декабря 2022 года.