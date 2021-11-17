В Санкт-Петербурге стартовал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Локомотивом». Игра проходит в Ледовом дворце.

СКА выставил на игру следующий состав: Юханссон (Николаев); Фантенберг — Кирсанов; Кузьменко — Воробьёв — Бурдасов; Робинсон — Паутов; Гусев — Комаров — Швец-Роговой; Пыленков — Фальковский; Галимов — Моисеев — Кетов; Коромыслов, Цицюра — Марченко — Морозов, Хуснутдинов.

СКА в таблице Западной конференции после 27 матчей занимает второе место с 39 очками, на 1 очко отставая от «Йокерита».

«Локо» идёт шестым с 33 очками после 28 игр.

В нынешнем сезоне СКА и «Локомотив» провели уже два матча: 4 сентября армейцы победили в Ярославле по буллитам (4:3), а 5 октября в Петербурге СКА выиграл с минимальным счётом 1:0.