Представители сборной Алжира по футболу обвинили команду Буркина-Фасо в применении чёрной магии во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает журналист Валид Зиани в Твиттере.

По словам алжирцев, им пришлось для снятия проклятия нанять шамана.

Игра состоялась в алжирском Блиде и завершилась со счётом 2:2.

«Чёрная магия» не помешала Алжиру пробиться в следующий раунд отборочного турнира. Команда набрала 14 очков и обошла Буркина-Фасо на 2 очка.

В третьем раунде отбора ЧМ-2022 в Африке десять победителей групп образуют пять пар и проведут двухматчевые противостояния за пять путёвок на чемпионат мира.