Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси назван лучшим футболистом 2021 года по версии авторитетного портала Goal. В голосовании среди читателей сайта он занял первое место. Статистика голосования не была оглашена.

Месси в 2021 году выиграл с «Барселоной» Кубок Испании и со сборной Аргентины — чемпионат Южной Америки. Летом он на правах свободного агента перешёл в «ПСЖ».

Вторым стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Тройку замкнул Роберт Левандовски из «Баварии».

Далее в списке расположились Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд), Карим Бензема («Реал»), Н’Голо Канте («Челси»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»).

В топ-50 по итогам голосования попал бывший футболист «Зенита» Халк. Форвард «Атлетико Минейро» занял 47-е место.