«Зенит» победил «Альбу» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 75:66. Счёт по четвертям — 20:14, 22:16, 17:20, 16:16.

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Зенита» Джордан Лойд, набравший 25 очков. Также за десять очков у петербуржцев вышли Джордан Микки (12) и Коннер Франкамп (10). У «Альбы» 20 очков набрал Маркус Эрикссон, на счету Йоханнеса Тиманна 11 очков, у Маодо Ло — 10.

В таблице регулярного чемпионата «Зенит» поднялся на четвёртое место с 7 победами и 3 поражениями. «Альба», напротив, выиграла три раза и проиграла семь и занимает 16-е место из 18 участников.

«Зенит» в Евролиге обыграл УНИКС (70:69), «Жальгирис» (70:64), «Баварию» (79:71), «Басконию» (83:54), «Эфес» (90:79) и «Олимпиакос» (84:78). Уступили петербуржцы ЦСКА (67:77), «Барселоне» (58:84) и «Реалу» (68:75).