Сборная России по футболу не смогла пробиться напрямую на чемпионат мира-2022. В заключительном матче против Хорватии, когда нашу команду устраивала ничья, удержать счёт 0:0 не получилось, несмотря на усиленную игру на отбой. На 81-й минуте Фёдор Кудряшов срезал мяч в свои ворота, и Россия проиграла 0:1.

Эпизод казался трагичным, но на самом деле трагедией не стал. Сейчас нашей сборной предстоят стыковые матчи за выход в плей-офф.

Сборная России досрочно обеспечила себе «посев» в стыках, набрав в матчах с первыми пятью командами группы 16 очков. Игры с шестыми местами не учитывались, поскольку в некоторых группах было только по пять команд. Россияне заработали 16 очков, а значит полуфинальный поединок плей-офф проведут дома с одной из «несеяных» сборных.

На самом деле других преимуществ, кроме своего поля, «посев» не даёт. Так в нижней части таблицы оказались сборная Польши с Робертом Левандовски и четвертьфиналист Евро-2020 сборная Украины. А в верхней, например, скромная Шотландия.

Перед жеребьёвкой, которая пройдёт 26 ноября в Цюрихе, NVsport оценивает шансы россиян на выход на ЧМ и всех возможных соперников.

При жеребьёвке команды будут поделены на три квартета: по две сеяные и несеяные команды в каждой.

Лучший вариант. Шотландия, Россия, Северная Македония, Чехия

Выбор Шотландии среди потенциальных соперников по финалу выглядит настоящим подарком. Команда хоть и играет преимущественно в английской премьер-лиге, но давно уже не хватает звёзд с неба и второй в своей отборочной группе стала в первую очередь из-за общей слабости конкурентов. Отсюда и такое количество очков (лучше шотландцев из вторых сборных выступила только Португалия).

В Северной Македонии футбол сейчас на подъёме. Команда пробилась на Евро-2020 и сейчас поспорит за выход на чемпионат мира. Однако из всех «несеяных» сборных у балканцев самый низкий рейтинг и самый скромный состав. Македонцам так же, как и Шотландии повезло с группой, хоть и в меньшей степени. Главным подарком стало падение сборной Исландии. Короткий всплеск футбольных успехов, вылившийся в участие в Евро-2016, у исландцев закончился, и команда вернулась на свой привычный уровень третьего-четвёртого эшелона.

Вторым «несеяным» конкурентом лучше всего выглядит одна из команд, прошедших через Лигу наций. С одной стороны, Чехия достойнее смотрелась в отборе и всего на одно очко отстала от Уэльса. Но с другой, у Австрии в составе футболисты из немецкой бундеслиги, а у чехов – преимущественно из национальных чемпионатов. Плюс одна ярко выраженная звезда – Патрик Шик. Когда его удаётся закрыть, чехи выглядят гораздо слабее.

Худший вариант. Италия, Россия, Польша, Турция

В первой корзине есть три сложных варианта. Но с нынешней Португалией вполне можно играть. Особенно если не пойдёт игра у её лидера Криштиану Роналду. Сборная Сербии это показала, выиграв на выезде и обойдя португальцев на финишной ленточке отбора. Швеция – команда, которая в последние годы стремительно стареет. И даже уход некоторых ветеранов после Евро-2020 не исправил ситуацию.

А вот действующий чемпион Европы Италия попал в стыки словно по какой-то нелепой ошибке. Подопечные Роберто Манчини проводили вполне уверенный отбор, ни разу не потерпели поражения, но позволили себе в концовке потерять слишком уж много необязательных очков. Ничьи в сентябре с Болгарией и в ноябре с Северной Ирландией – это фиаско.

Но несмотря на это, сборная Италии сейчас всё ещё очень сильна и опасна. После катастрофического невыхода на ЧМ-2018 бывший наставник «Зенита» Манчини в короткий срок собрал новый коллектив, который заиграл по-новому. Его попадание в квартет «стыков» выглядит убийством абсолютно для любой сборной.

Если сборной России в полуфинале стыковых матчей придётся играть с Польшей, то вероятность, что команда Валерия Карпина даже не пробьётся в финал, будет высока как никогда. Поляки по игре похожи на Португалию – тоже слишком зависят от своего лидера, Роберта Левандовски. Но когда у Левандовски и Роналду идёт игра – трепещите, простые смертные. Польша обычно проваливается в финальных стадиях турниров, но в отборах обычно играет довольно уверенно. В этот раз команде не повезло попасться в одну группу с боевой Англией, которую практически нереально было обойти.

Ещё одним тяжёлым вариантом из нижней части является Украина, но с ней российскую команду пока что разводят при жеребьёвках. Из оставшихся вариантов наиболее тяжёлым выглядит Турция – Северную Македонию, Австрию и Чехию мы уже обсудили. Турки смогли пройти в плей-офф из ровной и довольно крепкой группы, до последнего боролись с Нидерландами и обставили Норвегию с Холанном.

Впрочем, нужно понимать, что и сборная России сейчас выглядит для соперников лакомым куском из «сеяной» части. Наша команда сейчас довольно средненькая, в плей-офф удалось пройти во многом благодаря удачной жеребьёвке и невероятному везению, в частности, в сентябрьских и октябрьских матчах. Так что кто бы ни попался по итогам жеребьёвки в Цюрихе 26 ноября, играть придётся на все 110%.