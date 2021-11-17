Руководство «Фиорентины» уволило ряд сотрудников из-за неудачного трансфера Александра Кокорина, утверждает «Спорт-Экспресс». В клубе недовольны теми, кто лоббировал приобретение экс-форварда «Зенита» и сборной России в январе 2021 года.

«Фиорентина», в частности, не стала ранее продлевать контракт с 29-летним сотрудником спортивного отдела Андреа Манчини, сыном главного тренера сборной Италии Роберто Манчини. При этом Манчини-младший продолжает верить в Кокорина и называет его перспективным футболистом.

Кроме того, близок к уходу спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде. Ожидается, что с ним не продлят контракт после окончания сезона.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в начале 2021 года и с тех пор только семь раз выходил на замены в концовках матчей Серии A. При этом контракт с ним был заключён сразу лета 2024 года, а значит при его досрочном расторжении «фиалки» будут вынуждены выплатить большую сумму.

Стоит отметить, что при отце Андреа Манчини — Роберто Манчини — Кокорин провёл свой лучший сезон в карьере. В сезоне-2017/18, когда Манчини-старший возглавлял «Зенит», Кокорин провёл за питерцев 19 мячей в 35 матчах, но не смог доиграть чемпионат из-за травмы крестообразных связок в марте 2018 года.