СКА уступил «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 1:3. Все три шайбы у железнодорожников провёл Александр Полунин, отличившийся в первые пятиминутки каждого из трёх периодов.

На 5-й минуте Полунин поразил ворота Ларса Юханссона с передачи Павла Красковского. На 22-й Полунин сделал дубль после паса Егора Коршкова. На 45-й форвард оформил хет-трик, ассистировал ему снова Красковский.

Единственную шайбу СКА забросил через минуту после третьей шайбы Полунина — на 46-й минуте гол забил Антон Бурдасов с передач Андрея Кузьменко и Юрия Паутова.

СКА в таблице Западной конференции занимает второе место с 39 очками после 28 матчей. «Йокерит» лидирует, опережая армейцев на одно очко.

«Локомотив» в таблице занимает шестое место на «Западе» с 35 очками после 29 игр.