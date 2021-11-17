Сегодня, 17 ноября, состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА на своём льду проиграл «Локомотиву» 1:3. Хет-трик у ярославцев оформил Александр Полунин, у СКА единственную шайбу провёл Антон Бурдасов.

В центральной игре дня московское «Динамо» одолело по буллитам ЦСКА — 3:2. На 18-й минуте игрок армейцев Семён Панкратов на 19-й минуте открыл счёт. Вадим Шипачв на 36-й минуте забросил ответную шайбу. Дмитрий Рашевский вывел вперёд «Динамо» на 55-й минуте. Константин Окулов на 58-й перевёл игру в овертайм. Победный буллит в серии реализовал динамовец Эрик О’Делл.

«Динамо» обошло ЦСКА в Западной конференции и вышло на третье место с 38 очками. У армейцев также 38 очков и четвёртая строчка на «Западе». На 1 очко команды опережает СКА, а лидирует «Йокерит» (42 очка).

Финская команда сегодня одолела «Адмирал» 4:1. У «Йокерита» отличились Никлас Йенсен (7-я минута), Брайан О’Нейлл (13-я), Ханнес Бьорнинен (17-я) и Юлиус Юнттила (60-я). Единственную шайбу у владивостокцев забросил Андрей Обидин (10-я).

«Нефтехимик» одолел на выезде «Автомобилист» 4:3. У победителей голы забили Булат Шафигуллин (17-я минута), Ансель Галимов (22-я), Егор Попов (31-я) и Сергей Купцов (53-я). В составе екатеринбуржцев отличились Райан Спунер (19-я), Сергей Шумаков (52-я), Стефан Да Коста (60-я).

«Металлург» одержал волевую победу над «Амуром» 5:2, уступая после первого периода 0:2. У хабаровчан голы забили Радан Ленц (8-я) и Михал Йордан (19-я). У «Магнитки» отличились Филипп Майлле (23-я), Артём Минулин (27-я), Николай Голдобин (28-я), Никита Коростелев (43-я), Семён Кошелев (48-я).

«Трактор» выиграл по буллитам «Сибирь» — 3:2. У челябинцев голы забили Вячеслав Основин (7-я) и Никита Тертышный (26-я), у новосибирцев — Егор Миловзоров (35-я) и Евгений Чесалин (37-я). Победный буллит — на счету Владимира Ткачёва.

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» на выезде победил «Куньлунь» — 4:1. У омичей шайбы забросили Оливер Каски (27-я), Никита Сошников (49-я), Павел Дедунов (57-я) и Арсений Грицюк (59-я), у «Куньлуня» — Джейк Челиос (49-я).

Буллитами завершилась и встрече минского «Динамо» с «Северсталью». Череповчане выиграли 4:3. У них с игры забивали Иван Емец (27-я), Николай Тимашов (34-я) и Даниил Вовченко (46-я). У минчан шайбы забросили Кирилл Воронин (33-я), Никита Пышкайло (38-я) и Лукас Бенгтссон (40-я). Победный буллит провёл Даниил Вовченко.