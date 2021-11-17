Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Пэн Шуай вышла на связь после полутора недель затишья, утверждает китайский телеканал CGTN. От её имени пришло электронное письмо главе WTA Стиву Саймону.

В нём Пэн Шуай заявила, что новость о том, что она стала жертвой сексуального насилия, не соответствует действительности, а она никуда не пропала и просто отдыхала дома.

Ранее Пэн Шуай обвинила бывшего вице-премьера Госсовета Китая Чжана Гаоли в принуждении к сексу. Якобы он вынудил её вступить с ним в отношения, хотя сам был женат. После этого её пост в популярной китайской социальной сети Weibo был оперативно удален, были заблокированы поисковые запросы по именам Пэн Шуай и Чжана Гаоли, а также закрыты комментарии на странице теннисистки и во всём теннисном разделе в Weibo. Сама Пэн Шуай пропала и не выходила на связь.

При этом подтверждений, что письмо в WTA написала сама Пэн Шуай, на данный момент нет.