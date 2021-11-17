World Athletics продлила отстранение ВФЛА. СКА уступил «Локомотиву». «Зенит» победил «Альбу». Александр Овечкин установил личный антирекорд. Андрей Рублёв уступил Новаку Джоковичу. Стефанос Циципас снялся с Итогового турнира ATP, а Юдзуру Ханю – с «Гран-при» России. Самые интересные новости спорта 17 ноября – в дайджесте NVsport.

Аргентина сыграла вничью с Бразилией и прошла на ЧМ-2022

Сборная Аргентины обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата мира-2022.

Юдзуру Ханю снялся с Гран-при России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю снялся с российского этапа серии Гран-при Rostelecom Cup.

Овечкин показал личный антирекорд сезона по полезности на льду

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился антирекордом по показателю полезности в текущем сезоне в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Роджер Федерер не выступит на Australian Open-2022

Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер сообщил, что пропустит Открытый чемпионат Австралии в январе 2022 года.

Тесть Кокорина замечен в драке с бизнесменом в Подмосковье

Отец жены форварда «Фиорентины» Александра Кокорина Руслан Валитов поучаствовал в драке в Подмосковье.

Циципас снялся с Итогового чемпионата ATP, организаторы вызвали Карацева

Греческий теннисист Стефанос Циципас решил завершить выступления на Итоговом чемпионате ATP.

Джокович за час обыграл Рублёва на Итоговом турнире ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл россиянина Андрея Рублёва в матче группового раунда Итогового турнира ATP.

World Athletics продлила отстранение ВФЛА

Конгресс Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Зенит» обыграл «Альбу» в Евролиге

«Зенит» победил «Альбу» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 75:66.

СКА проиграл «Локомотиву» из-за хет-трика Полунина

СКА уступил «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 1:3.

Московское «Динамо» по буллитам обыграло ЦСКА. Результаты игрового дня КХЛ

Сегодня, 17 ноября, состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.