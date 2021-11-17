Спортивный директор «Лиона» Жуниньо подтвердил интерес клуба к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. Французы пытались подписать иранца ещё летом, но он остался в Санкт-Петербурге.

Жуниньо отметил, что игра Азмуна нравится и ему, и тренеру команды Петеру Босу.

«Мы не знаем, сможем ли подписать его зимой, но обязательно постараемся это сделать», — приводит RMC слова Жуниньо.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает в конце июня 2022 года. С 1 января он имеет право вести переговоры со всеми клубами.

Помимо «Лиона», в числе претендентов на Азмуна в последнее время называются «Рома», «Аталанта» и «Фенербахче».

В текущем сезоне Азмун провёл за «Зенит» 17 матчей и забил 9 голов во всех турнирах.