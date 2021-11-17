Российская фигуристка Анна Погорилая рассказала о работе под руководством тренера Этери Тутберидзе.

«Я когда выходила с ней на лед — благо у меня были такие тренировки — чувствовала себя среди акул, — цитирует «Спорт-Экспресс» Погорилую. — Будто тебя бросают в море. Тебе страшно что-либо сделать не так. Кому-то это подходит, нужна постоянная гонка, а у других лучше получается самому себя мотивировать».

На вопрос, могла ли она поговорить с Тутберидзе на тренировках, Погорилая ответила: «Нет, с Этери Георгиевной я не разговаривала. У меня мой тренер же был на льду».

Погорилой 23 года. Она завоевала бронзу чемпионата мира-2016, две бронзы и серебро чемпионатов Европы (2015, 2016 и 2017) выиграла финал Кубка России-2013/14 и взяла бронзу чемпионата страны в сезоне-2015/16. Год спустя она взяла бронзу финала «Гран-при». После пропуска сезона-2018/19 Погорилая завершила карьеру.