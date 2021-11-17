Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран в нецензурной форме прокомментировал поражение от «Краснодара-2» в 23-м туре первенства Футбольной национальной лиги (1:3). Специалист пришёл на пресс-конференцию после поражения и произнёс короткую речь, трижды выматерившись.

«Задавайте вопросы, поехали мы отсюда ***, — приводит «Чемпионат» слова Юрана. — Для того чтобы выигрывать, (нужно) забивать свои *** кучу моментов *** и не пропускать такие детские ошибки. Спасибо».

Всего пресс-конференция длилась 14 секунд. После окончания своей речи Юран ударил кулаком по столу и оставил журналистов.

«СКА-Хабаровск» упустил шанс догнать по очкам занимающих второе и третье место «Факел» и «Торпедо». Армейцы идут на четвёртом месте с 40 очками.

«Краснодар-2» поднялся на 12-е место с 29 очками.