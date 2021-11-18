Испанская теннисистка, пятая ракетка мира Гарбинье Мугуруса выиграла Итоговый турнир WTA в Гвадалахаре. В финале ей уступила соперница из Эстонии Анетт Контавейт.

Встреча продлилась 1 час 39 минут. Матч завершился со счетом 6:3, 7:5.

За выход в финал Мугуруса боролась с Паулой Бадосу и обыграла ее со счетом 6:3, 6:3.

В параллельном полуфинальном матче эстонская теннисистка Контавейт выиграла у представительницы Греции Марии Саккари (6:1, 3:6, 6:3).

Гарбинье Мугурусе 28 лет. Она в первый раз выиграла Итоговый турнир WTA. К тому же, Гарбинье стала первой испанкой, которая выиграла эти соревнования в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира составил 5 млн долларов. В прошлом году главный приз взяла австралийка Эшли Бартли, которая отказалась от участия в соревнованиях в 2021 году.