Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что позволяет ему показывать высокую результативность на старте сезона.

«Конечно, когда все звено играет хорошо, то шайба обычно находится под вашим контролем, а моменты появляются чаще. Нам нравится играть в такой хоккей, и это главное. На мой взгляд, сейчас мы просто веселимся на льду и получаем удовольствие от игры», – цитирует Овечкина русскоязычный сайт НХЛ.

36-летний форвард добавил, что все звенья команды должны одинаково хорошо выполнять свою работу. Овечкин отдельно отметил молодых хоккеистов, которые не просто выходят на лед, но и стараются обострять игру, создавать опасные моменты.

«Вашингтон Кэпиталз» идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 23 очка, набранные в 16 матчах.