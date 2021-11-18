Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал яркое высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Слова тренера про «Я – идиот» – это очень плохой прием, потому что такое никогда не вызывает доверия. Это ложное принятие ответственности. Становится понятно, что слова были неискренними», – заявил Гущин «Чемпионату».

Спортивный психолог добавил, что игроки не верят главному тренеру. Его слова для них значили обратное: «Вы идиоты, но так уж и быть, возьму все на себя». Гущин заметил, что во время разговора у Карпина бегали глаза.

Специалист считает, что ни один человек чистосердечно не может назвать себя идиотом. Психолог отметил и закрытую позу главного тренера сборной России. Карпин во время разговора часто скрещивал руки.

Напомним, после поражения от сборной Хорватии (1:0), лишившего сборную России возможности напрямую попасть на ЧМ-2022, Валерий Карпин заявил, что подумает о продолжении работы с национальной командой.