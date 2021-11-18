Матч регулярного чемпионата Евролиги между «Барселоной» и ЦСКА состоялся в Испании. Выиграла команда хозяев со счетом 81:73. Москвичи проиграли четвертый из пяти матчей в Евролиге.

В начале встречи команды играли в равный баскетбол. Во второй четверти «Барселона» резко оторвалась на 11 очков. В третьем игровом отрезке баскетболисты ЦСКА собрались и выиграли его с разницей 33:19. Армейцы обеспечили себе небольшое преимущество перед финальной частью матча. Однако в заключительной четверти подопечные Димитриса Итудиса не смогли удержать преимущество и потерпели поражение.

Наибольшее количество очков в матче в «Барселоне» набрал Никола Миротич (21), у ЦСКА столько же в активе Йоханнеса Фойгтмана.

ЦСКА идет на 10-м месте в турнирной таблице Евролиге, «Барселона» является лидером регулярного чемпионата.