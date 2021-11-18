Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер рассказал о том, что российский хоккеист Артемий Панарин является примером для товарищей по команде.

«Лично для меня, да и для всех остальных ребят – огромное удовольствие не только наблюдать за ними (Панариным и Миком Зибанеджадом), но и учиться у них вещам, на которые сам бы, возможно, никогда не решился», – приводит слова Крайдера русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Крайдер в текущем сезоне набрал 15 (12+3) очков в 16 матчах. Лучшим клубным бомбардиром на данный момент является Артемий Панарин. Он делит первое место с Адамом Фоксом, набрав 16 (4+12) очков.

Напомним, в матче с «Коламбусом», 14 ноября, Панарин забросил две шайбы.

«Нью-Йорк Рейнджерс» идет на четвертом месте Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 23 очка в 16 матчах.