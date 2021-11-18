Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от решающего матча группового этапа Итогового чемпионата АТР в итальянском Турине с россиянином Андреем Рублевым. Победитель матча пройдет в полуфинал соревнований.

Встреча состоится 19 ноября.

«Это будет забавное испытание. Рублев – отличный парень, мы хорошо друг друга знаем. Он всегда играет очень интенсивно», – заявил Рууд.

Норвежский теннисист добавил, что он постарается придумать что-то новое, чтобы обыграть Рублева. Ранее победу в очных встречах одерживал россиянин. Рууд планирует сыграть интенсивно, чтобы обыграть Рублева.

В предыдущих матчах группового этапа АТР Рууд и Рублев уступили Новаку Джоковичу, который обеспечил себе место в полуфинале.