Воспитанник «Зенита» Никита Колдунов, выступающий за вторую команду, признался, что занимался ставками. Он рассказал, чем это закончилось.

В выходной Колдунову позвонил агент и сказал, что его вызывают в РФС. В тот же день футболист прилетел в Москву.

«В РФС мне сказали, что в 2016-м или 2017-м году на мой паспорт сделана ставка. Да, по юношеству я баловался этой штукой, поэтому такое вполне могло быть. Больше за мной эксцессов не замечалось», – рассказал Колдунов «Спорту день за днем».

В РФС Никиту предупредили, что если это повторится, его дисквалифицируют. На первый раз ограничились предупреждением. Игрока «Зенита» поразило то, что СМИ на следующий день написали о его отстранении от футбола.

На тот момент, когда Колдунов сделал ставку, он играл в молодежной команде «Зенита». Он поставил деньги на победу одного из теннисистов, думал, что ставки на другие виды спорта не запрещены. Тогда его оштрафовали и вычли сумму из премиальных.