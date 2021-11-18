Академик РАН Лео Бокерия заявил, что нужно достичь популяционного иммунитета к коронавирусу. В противном случае россияне обречены на новые волны инфекции.

Специалист рассказал, что по темпам вакцинации Россия далека от необходимых для общественного здоровья цифр. За неполных два года кампании по вакцинации прививки сделали 34 процента населения. Бокерия считает, что этого недостаточно для эффективного противодействия вирусу.

«Задача нашей вакцинации заключается в том, чтобы провести ее в максимально короткие сроки и достичь так называемого популяционного иммунитета. В противном случае мы обречены на бесконечные циклы новых и новых волн коронавирусной инфекции», – заявил Бокерия.

Медик добавил, что последствия безответственности населения могут быть плачевными.