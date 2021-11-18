За последние сутки в стране подтверждено 37 374 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 2617 – без клинических проявлений.

В Москве выявлено 4062 случая, в Санкт-Петербурге – 2645, в Московской области – 1407.

Нарастающим итогом с начала пандемии зарегистрировано 9 219 912 случаев инфицирования COVID-19.

За прошедшие сутки медики выписали по выздоровлении 36 414 человек. Из них 7204 – в Москве, 3849 – в Санкт-Петербурге, 2003 – в Московской области. За весь период с коронавирусом справились 7 919 250 человек.

Под наблюдением специалистов остаются 1 916 706 человек.

Роспотребнадзор сообщает, что за весь период специалисты провели более 218,8 млн лабораторных исследований. Из них 561 тысячу – за последние сутки.