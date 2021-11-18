Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю получит шанс выступить на Играх в Пекине, даже если пропустит чемпионат Японии.

Об этом сообщил директор по развитию Федерации фигурного катания Японии Йосуке Такеучи. По его словам, спортсмен останется в поле зрения команды, даже если ему потребуется дополнительное время на восстановление после травмы.

«Он останется в поле зрения сборной. Есть пример четырехлетней давности, и я верю, что если он будет усердно тренироваться, чтобы вернуться, то наберет конкурентоспособную форму», – приводит слова Такеучи Japan Times.

Напомним, что в текущем сезоне Ханю пропускает серию Гран-при из-за травмы. Четыре года назад он также получил серьезное повреждение на одном из этапов, но зимой успешно выступил на Олимпийских играх и завоевал золотую медаль.

Чемпионат Японии будет проходить в период с 23 по 26 декабря в Сайтаме.