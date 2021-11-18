Известный экс-футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба скончался в возрасте 42 лет, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Ранее стало известно, что Ковба попал в реанимацию с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Об этом неделю назад сообщила супруга экс-футболиста.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами…» — гласит сообщение на сайте клуба.

Напомним, что Ковба провел 12 сезонов в «Крыльях Советов», в ходе которых отыграл более 250 матчей в различных турнирах. В составе команды спортсмен стал бронзовым призером чемпионата России (2004) и дошел до финала Кубка страны.

Также белорусский полузащитник выступал за пражскую «Спарту», украинскую «Александрию» и подмосковные «Химки».

С 2013 года Ковба работал в клубном центре подготовки футболистов «Крыльев Советов» в качестве тренера-селекционера. Во второй половине 2017 года совместно с Виталием Булыгой открыл детскую школу в Минске.