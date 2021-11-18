Журналист Эмили Каплан рассказала, что руководство Национальной хоккейной лиги может запретить своим игрокам принять участие в Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«Мне сказали что НХЛ может отказаться ехать на Олимпиаду и после 10 января, только это повлечет за собой финансовые последствия», – заявила Каплан в эфире ESPN.

Ранее представители Национальной хоккейной лиги заявляли, что организация оставляет за собой право запретить игрокам ехать в Пекин. Это может произойти, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса, возникнет угроза здоровью и безопасности хоккеистов или появится другая причина, требующая такого решения.

Если игроки НХЛ поедут на Олимпиаду, то регулярный чемпионат будет приостановлен 6 февраля. Игры возобновятся 23 числа.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.