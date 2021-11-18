Австралийский боксер Тим Цзю получит 2 миллиона долларов за победу над японцем Такеши Иноуэ, сообщает Herald Sun.

Поединок состоялся в среду, 17 ноября, в австралийском городе Голд-Косте. Бой продолжался все 12 раундов, затем судьи единогласно признали Цзю победителем. Спортсмены сражались за чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.

Таким образом, Тим одержал 20-ю победу в 20 поединках на профессиональном ринге, 15 из этих боев завершились нокаутом.

Напомним, что Цзю является официальным претендентом на титул, которым сейчас владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо.